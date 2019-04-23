من صفات الشخص المثالي .. كلنا بشر لدينا نواقص وعيوب

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

حاول العديد من المواطنين تحديد صفات الشخص المثالي من وجهة نظرهم وراح كل منهم يطرح رؤيته وأفكاره عبر وسم ” من صفات الشخص المثالي” الذي تصدر الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة.

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مدرب التنمية البشرية محمد الخالدي قال : إذا قدرت تسيطر على مشاعرك وأفكارك، فستقدر أن تسيطر على انفعالاتك ومزاجك وحتى تصرفاتك.

وتساءل الخالدي : “وين تكمن الصعوبة؟” وأجاب على نفسه بالقول :” بأنك كيف تسيطر على هذه المشاعر المتقلبة مع الظروف”.

وتابع : الحل هو أن تقتنع أن كل مرحلة بحياتك عبارة عن محطة ، وأن أكبر خطأ تخلي محطة واحدة تحدد مصيرك مهما كانت .. هنا ستصبح أنت الشخص المثالي.

أما محمد فقال : لا تتصنع أن تكون أنت الشخص المثالي.

وعلى الجانب الآخر رأى البعض أنه لا يوجد شخص مثالي في الحياة فكل إنسان به مزايا وعيوب وحتى في غير الإنسان لا يوجد شيء مثالي حسب قولهم.

وحدد المغردون صفات مدعي المثالية التي من بينها : يتدخل فيما لا يعنيه. إن لم يضرك لم ينفعك. يتحاشاه أسوياء الناس. عليه علامات استفهام. كثير التناقضات. مُتعالٍ.