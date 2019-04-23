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3 ضربات تقض مضاجع الإرهابيين .. المملكة لن تتوانى في الدفاع عن أمنها واستقرارها
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
“هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها” بهذه الكلمات وجهت وزارة الداخلية رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل من يفكر في العبث بأمن بلاد الحرمين أو التعاون مع جهات معادية للإضرار بمصالح المملكة.
ثلاث ضربات للإرهاب في أسبوع
وشهد الأسبوع الجاري ضربات متلاحقة قام بها رجال الأمن، على مدى 3 أيام متتالية في رسالة واضحة للجميع مفادها أن العقاب الشرعي ويد العدالة ستطال كل من يفكر ولو لمجرد التفكير في ترويع الآمنين أو التخطيط لأعمال إرهابية.
عملية الزلفي
في الزلفي، تلك المحافظة الوادعة الآمنة، فكر الإرهابيون أنها ستكون لقمة سائغة لهم وأن الأمن ربما لا يكون بنفس اليقظة في المدن الكبرى والعاصمة لكن النتيجة كانت مقتل 4 إرهابيين سولت لهم أنفسهم اقتحام مقر المباحث العامة في المحافظة ليتولى أبطال أمن الدولة مهمة الرد والدفاع باستبسال وشراسة وقضوا على الخلية الإرهابية بالكامل.
ضربة استباقية توقع 13 إرهابيًّا
وفي ضربة استباقية ناجحة أعلن أمن الدولة أمس أنه نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدف بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات تم القبض على 13 إرهابيا قبل تنفيذ مخططاتهم السوداء.
تنفيذ حد الحرابة في 37 إرهابيًّا
الجرأة في الحق لم تمنع الجهات الرسمية من الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة اليوم في 37 إرهابيًّا وبالرغم من ضخامة العدد إلا أن الشفافية المعهودة لدى الجهات الأمنية كانت هي العنوان حيث توزع الإرهابيون على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
تبني الفكر الإرهابي المتطرف
تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد هي تهم ثابتة بحق المدانين الـ37 بعد إحالتهم للقضاء الشرعي عقب توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً.
رسائل تحذير للداخل والخارج
بهذه العمليات المتتالية وما سبقها تؤكد المملكة أنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
كما تؤكد المملكة وجهاتها الأمنية أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره.
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