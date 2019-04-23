الارشيف / اخبار السعوديه

مشاهدة مباراة الزوراء والنصر بث مباشر في دوري ابطال اسيا 2019 - رابط مباراة النصر اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلعب الزوراء العراقي ضد النصر السعودي مساء يوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، وذلك على ملعب كربلاء في بغداد.

موعد مباراة الزوراء والنصر

وتجري مباراة الزوراء والنصر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد والرياض و القدس ، في حيث تبث عبر قناتي بي ان سبورت اتش دي 2، والكأس السادسة، بصوت المعلقين حفيظ دراجي وخالد الحدي.

وفي تصريحات صحفية له اليوم، أكد حكيم شاكر مدرب الزوراء أهمية مباراة النصر، مشيرا إلى صعوبتها في ظل حاجة فريقه الماسة للعودة لأجواء المنافسة.

Advertisements

 وحث المدير الفني للزوراء الجماهير إلى مؤازرة ودعم فريقه، من أجل الفوز على النصر والذهاب إلى الأدوار القادمة.

يشار إلى أن النصر السعودي كان قد تفوق على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الماضي الذي جرى في لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اسيا.

تنويه: سيتم إضافة بث مباشر مباراة الزوراء والنصر بعد لحظات

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا