مشاهدة مباراة الزوراء والنصر بث مباشر في دوري ابطال اسيا 2019 - رابط مباراة النصر اليوم

يلعب الزوراء العراقي ضد النصر السعودي مساء يوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، وذلك على ملعب كربلاء في بغداد.

موعد مباراة الزوراء والنصر

وتجري مباراة الزوراء والنصر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد والرياض و القدس ، في حيث تبث عبر قناتي بي ان سبورت اتش دي 2، والكأس الرياضية السادسة، بصوت المعلقين حفيظ دراجي وخالد الحدي.

وفي تصريحات صحفية له اليوم، أكد حكيم شاكر مدرب الزوراء أهمية مباراة النصر، مشيرا إلى صعوبتها في ظل حاجة فريقه الماسة للعودة لأجواء المنافسة.

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وحث المدير الفني للزوراء الجماهير إلى مؤازرة ودعم فريقه، من أجل الفوز على النصر والذهاب إلى الأدوار القادمة.

يشار إلى أن النصر السعودي كان قد تفوق على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الماضي الذي جرى في السعودية لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اسيا.

تنويه: سيتم إضافة بث مباشر مباراة الزوراء والنصر بعد لحظات