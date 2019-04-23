لم تتغير حالة طلبك في سند الزواج .. هنا الحل

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

إذا لم تتغير حالتك في مبادرة سند الزواج بالرغم من تحديث بياناتك، فهذا يعني أن هناك مشكلة يجب عليك القيام ببعض الإجراءات لعلاجها.

وأعلن سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري أنه تمت معالجة كافة الاعتراضات ما يعني أنه في حالة عدم الرد على الاعتراض أو تغير الحالة فإنه يدل على وجود مشكلة.

وأوصى برنامج سند محمد بن سلمان في هذه الحالة أن يتم إعادة الطلب مرة أخرى إذا قام المستفيد بتحديث البيانات لدى الجهات المعنية ومع ذلك لم تتغير حالة الطلب.

والمعروف أن برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

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مبادرة سند الزواج

وأطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة سند الزواج وهي مبادرة اجتماعية مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.