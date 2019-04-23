شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت الجمارك السعودية خلال الفترة 1رجب - 15 شعبان 1440هـ عدة محاولات لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة تجاوزت 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفائها بطرق تهريب احترافية.

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