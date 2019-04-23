اعتماد 10 مدارس للفصل الصيفي بتعليم عسير

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/1440هــ

وشمل الإجراء ثانويات المملكة والملك عبدالله بأبها، والفيصل والبيهقي بخميس مشيط، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها ، والأولى بخميس مشيط والثانية بأحد رفيدة والأولى في وادي بن هشبل للبنات، فيما يبدأ قبول الطلاب والطالبات اعتبارا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل ، وتبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل، والاختبارات يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ذي القعدة القادم.