شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: خادم الحرمين وولي العهد يوليان اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات مع باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يزور رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غداً (الأربعاء) جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الشيوخ في باكستان محمد صادق سنجراني.

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، لما لها من دور مهم في العالم الإسلامي وفي تعزيز السلام والأمن الاقليمي والعالمي.

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وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في المملكة وباكستان تأتي في سياق دعم هذه العلاقات التاريخية الممتدة عبر عقود مضت لمس فيها البلدين والشعبين الشقيقين أهمية قصوى للتعاون والتكاتف على مختلف المستويات، لافتاً النظر إلى الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى باكستان أخيراً وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات ستعمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أمله أن تسهم زيارة وفد المجلس إلى باكستان في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال البرلماني بين المجلسين في البلدين الشقيقين لما تمثله المجالس البرلمانية من أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما ينعكس على مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى ومجلس الشيوخ في توثيق وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المجلسين وأعضائهما وما تقوم به لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلسين، إلى جانب دورهما في إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ويضم وفد رئيس مجلس الشورى عدداً من أعضاء المجلس، وهم: الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، والدكتور عبدالله بن حمود الحربي، والدكتور عبدالرحمن بن حمد هيجان، والدكتورة فاطمة بنت فائز الشهري، ولينا بنت خالد المعينا.