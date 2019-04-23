شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: وفاة الملاحَيْن جعفري وعثمان في تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نعى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الملاحين أحمد جعفري، وهاني عثمان رحمهما الله، بعدما تم التأكد اليوم (الثلاثاء) من وفاتهما، ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو أمس الأول (الأحد) 21 أبريل 2019.

وقالت الخطوط السعودية في بيان لها:

إلحاقا لتصريح المتحدث باسم الخطوط السعودية أمس الأول (الأحد) بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، الذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما، فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة.

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ونعى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الملاحين أحمد جعفري، وهاني عثمان رحمهما الله، بعدما تم التأكد اليوم (الثلاثاء) من وفاتهما.

وقال الجاسر: ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى المؤسسة مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو أمس الأول (الأحد) 21 أبريل 2019.

وأضاف الجاسر: أمضى الزميل أحمد جعفري 25 عاما في خدمة «السعودية» وضيوفها، كان خلالها مثالا للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد، وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، والتحق الزميل هاني عثمان بـ«السعودية» منذ عامين، وكان مثالا للشاب المؤهل المتقد حماسة لأداء مهمات وظيفته بتفان وإخلاص على الوجه الأمثل.

واختتم تصريحه بقوله: نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.