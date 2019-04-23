محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية تمكّنت #الجمارك_السعودية خلال الفترة من 1 رجب إلى 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة. وقالت الجمارك اليوم: تجاوزت المبالغ 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية. #الجمارك_السعودية تحبط تهريب 15 مليون ريال للخارج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23 تمكّنت #الجمارك_السعودية خلال الفترة من 1 رجب إلى 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة. Advertisements وقالت الجمارك اليوم: تجاوزت المبالغ 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية. 23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 02:45 PM قالت: بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية قالت: بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية تمكّنت #الجمارك_السعودية خلال الفترة من 1 رجب إلى 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة. وقالت الجمارك اليوم: تجاوزت المبالغ 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية. ، #الجمارك_السعودية تحبط تهريب 15 مليون ريال للخارج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الجمارك_السعودية تحبط تهريب 15 مليون ريال للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.