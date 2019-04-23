، نجاح الخطة التشغيلية لمركز أسنان "نور مكة" .. ودراسة لتشغيله 24 ساعة ،

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أعلن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة نجاح الخطة التشغيلية لمركز الأسنان التابع له؛ عقب إتاحة العمل فيه مطلع الشهر الجاري، إلى الفترة المسائية بعد أن كان مقتصراً فقط للفترة الصباحية منذ ثلاثة عقود.
وسجّل المركز الذي يعتبر الأول بين مراكز الأسنان في مستشفيات مكة يتيح العمل لفترتين، رقماً قياسياً في استقبال المراجعين خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد المراجعين 800 مراجع، ويضم 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية التي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين.
يأتي ذلك لمواكبة خطة التحول الوطني، الذي أعلنته وزارة الصحة بحلول 2020 بحيث سيتم خصخصة جميع المستشفيات، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاجية، وفق رؤية المملكة 2030.
وعلمت "الخليج 365" أن إدارة مستشفى النور تعكف على تشغيل مركز الأسنان لأربع وعشرين ساعة، ليكون الأول على مستوى المملكة يعمل على مدار الساعة؛ بعد نجاح تشغيل الفترة المسائية، التي قلّلت من طول المواعيد، وحدّت من استنزاف جيوب المواطنين للذهاب إلى مراكز الأسنان الخاصة المنتشرة؛ التي استقلّت عدم تشغيل المراكز الحكومية خلال الفترة المسائية.
وكانت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، قد شرعت في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة، وسط ترحيب عدد من المراجعين، الذين أكدوا أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.
وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.
نجاح الخطة التشغيلية لمركز أسنان "نور مكة" .. ودراسة لتشغيله 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أعلن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة نجاح الخطة التشغيلية لمركز الأسنان التابع له؛ عقب إتاحة العمل فيه مطلع الشهر الجاري، إلى الفترة المسائية بعد أن كان مقتصراً فقط للفترة الصباحية منذ ثلاثة عقود.
وسجّل المركز الذي يعتبر الأول بين مراكز الأسنان في مستشفيات مكة يتيح العمل لفترتين، رقماً قياسياً في استقبال المراجعين خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد المراجعين 800 مراجع، ويضم 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية التي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين.
يأتي ذلك لمواكبة خطة التحول الوطني، الذي أعلنته وزارة الصحة بحلول 2020 بحيث سيتم خصخصة جميع المستشفيات، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاجية، وفق رؤية المملكة 2030.
وعلمت "الخليج 365" أن إدارة مستشفى النور تعكف على تشغيل مركز الأسنان لأربع وعشرين ساعة، ليكون الأول على مستوى المملكة يعمل على مدار الساعة؛ بعد نجاح تشغيل الفترة المسائية، التي قلّلت من طول المواعيد، وحدّت من استنزاف جيوب المواطنين للذهاب إلى مراكز الأسنان الخاصة المنتشرة؛ التي استقلّت عدم تشغيل المراكز الحكومية خلال الفترة المسائية.
وكانت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، قد شرعت في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة، وسط ترحيب عدد من المراجعين، الذين أكدوا أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.
وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
02:31 PM
سجل رقماً قياسياً باستقبال المراجعين.. ومواطنون يثمنون: يحدّ من استنزافنا
أعلن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة نجاح الخطة التشغيلية لمركز الأسنان التابع له؛ عقب إتاحة العمل فيه مطلع الشهر الجاري، إلى الفترة المسائية بعد أن كان مقتصراً فقط للفترة الصباحية منذ ثلاثة عقود.
وسجّل المركز الذي يعتبر الأول بين مراكز الأسنان في مستشفيات مكة يتيح العمل لفترتين، رقماً قياسياً في استقبال المراجعين خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد المراجعين 800 مراجع، ويضم 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية التي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين.
يأتي ذلك لمواكبة خطة التحول الوطني، الذي أعلنته وزارة الصحة بحلول 2020 بحيث سيتم خصخصة جميع المستشفيات، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاجية، وفق رؤية المملكة 2030.
وعلمت "الخليج 365" أن إدارة مستشفى النور تعكف على تشغيل مركز الأسنان لأربع وعشرين ساعة، ليكون الأول على مستوى المملكة يعمل على مدار الساعة؛ بعد نجاح تشغيل الفترة المسائية، التي قلّلت من طول المواعيد، وحدّت من استنزاف جيوب المواطنين للذهاب إلى مراكز الأسنان الخاصة المنتشرة؛ التي استقلّت عدم تشغيل المراكز الحكومية خلال الفترة المسائية.
وكانت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، قد شرعت في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة، وسط ترحيب عدد من المراجعين، الذين أكدوا أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.
وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.
، نجاح الخطة التشغيلية لمركز أسنان "نور مكة" .. ودراسة لتشغيله 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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