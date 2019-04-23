تنفيذ القتل قصاصًا في محمد الحربي قاتل عبدالله المفضي بـ«بريدة»

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة القصيم، وأوضحت أن المدعو، محمد بن عياد بن عبدالله الحربي (سعودي الجنسية) أقدم على قتل، عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي (سعودي الجنسية) بإطلاق النار عليه عدة طلقات، أدت إلى وفاته.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

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وكان تنفيذ الحكم قد تأجل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وتم تأييد الحكم من مرجعه، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم.

وتم تأييد هذه الخطوات من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني، محمد بن عياد بن عبدالله الحربي، اليوم، في مدينة بريدة، بمنطقة القصيم.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.