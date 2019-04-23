تأسيس جمعية للنحالين في محافظة بارق

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

رأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، أمس، اجتماع تأسيس جمعية النحالين، وذلك بمقر المحافظة بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن أحمد البارقي.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ برئيس مجلس إدارة جمعية النحالين وأعضاء الجمعية منوهاً بأهمية تأسيس هذه الجمعيات التي تخدم مربي ومنتجي النحل في المحافظة، إضافة إلى توفير أدوات إنتاج العسل وتربية النحل، مطالباً بضرورة التعاون بين رئيس وأعضاء الجمعية والذي يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، كما عبَّر عن شكره للتفاعل المميز والرؤية الواضحة لأعضاء الجمعية والتي سوف تكون حافزا لتحقيق أهدافها.

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من جانبه شكر ” البارقي ” محافظ بارق على تفاعله وحرصه الدائم على الرقي بتنمية المحافظة، وتطرق إلى فكرة واستراتيجية الجمعية من ناحية أهدافها ورؤيتها ورسالتها ومشاريعها التي ستساهم في الارتقاء بمهنة تربية النحل وإنتاج‏ العسل للوصول إلى منتج متميز يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويساعد في رفع سقف العائد المالي لأعضاء الجمعية، وتمت الإشارة إلى سعر الأسهم والحد الأدنى لكل مشترك.

وفي نهاية الاجتماع أعلنت الجمعية نتائج التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتي جاءت على النحو التالي: محمد أحمد محمد البارقي رئيساً للجمعية، هيازع محمد مفرح البارقي نائباً للرئيس، وأحمد علي إبراهيم مديراً مالياً للجمعية وعضوية كلٍّ من علي أحمد علي الشهري، محمد علي الشهري، محمد عايض البارقي معيض محمد الربعي، أحمد محمد علي آل مرشد، محمد علي جعفر البارقي، أحمد حسن مفرح العمري، عبدالله زاهر علي، علي سليمان النولي محمد عبدالله محمد البارقي.