وزير الثقافة يعيّن العاصم مديراً لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، قراراً بتعيين الدكتور عبدالرحمن العاصم، مديراً لمعرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2020.

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وأكد حرص الوزارة على تطوير المعرض وتنظيمه والارتقاء به بشكل يليق بمكانة المملكة ويحقق الأهداف الوطنية الكبيرة لـرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن العمل على الدورة المقبلة من المعرض سيبدأ من الأسابيع المقبلة وذلك لضمان ظهور المعرض بالصورة التي ترضي المهتمين بالثقافة والقراءة في المملكة.

ويعد الدكتور عبدالرحمن العاصم من الكفاءات التي خدمت القطاع الثقافي في المملكة في فترات سابقة، ويأتي تعيينه مديراً لمعرض الرياض الدولي للكتاب في سياق حرص وزارة الثقافة على تطوير معرض الكتاب والارتقاء به إلى مستويات عالية من الجودة والتنظيم والتنوع.