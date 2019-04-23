السعودية اليوم / المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يجتمع غداً بالقاهرة



القاهرة 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 أبريل 2019 م واس

تبدأ غدًا بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته (109) على مستوى الوزراء برئاسة المملكة، ومشاركة الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وحضور مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2019 وما يستجد من موضوعات على جدول الأعمال.

ويتألف المجلس للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، حيث يتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.

// انتهى //

12:16ت م

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