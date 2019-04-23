السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا



أبها 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم، وذلك في 15 برنامجًا للماجستير والدكتوراه اعتبارًا من الأحد القادم حتى يوم السبت 29 من الشهر الجاري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع، أن هذه المرحلة تشمل برنامج الدكتوراه في التاريخ (أكاديمي)، وبرنامج الدكتوراه في فلسفة المحاسبة (مدفوع الرسوم)، بالإضافة إلى 13 برنامج ماجستير مدفوعة الرسوم تشمل : برنامج الأنظمة المهني، وبرنامج الدعوة المهني، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي، وبرنامج إدارة الأعمال الأكاديمي، وبرنامج المحاسبة المهنية، وبرنامج تقنيات التعليم المهني، وبرنامج التربية الخاصة المهني، وبرنامج القيادة التربوية التنفيذي، وبرنامج الهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة والبيئة)، وبرنامج هندسة السلامة والوقاية من الحرائق، وبرنامج إدارة المشاريع الإنشائية، وبرنامج نظم المعلومات (بنظام المقررات الدراسية)، وبرنامج هندسة الحاسب الآلي (بنظام المقررات الدراسية).

ودعا آل فايع الراغبين في التسجيل من الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل والإجراءات على موقع الجامعة الإلكتروني، لافتًا إلى أن التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط : www.kku.edu.sa .

يذكر أن عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنهت خلال الأسابيع الماضية إجراءات المقبولين والمقبولات في 49 برنامجاً للماجستير والدكتوراه، تمثل المرحلة الأولى من برامج الدراسات العليا بالجامعة، التي تم الإعلان عن القبول بها للعام الجامعي القادم 1441هـ .

// انتهى //

11:59ت م

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