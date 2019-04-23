تحذير لأهالي تبوك.. رياح مثيرة للأتربة والغبار

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - تبوك

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية،مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء والوجه والبدع والأجزاء المجاورة لها.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى استمرار الحالة الجوية في منطقة تبوك حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.