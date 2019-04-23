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صور.. مجهولون يغلقون الشوارع في تبوك !!
متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك
عبر مواطنون من سكان منطقة تبوك عن استيائهم الشديد بسبب انتشار ظاهرة إغلاق الشوارع بشكل ملحوظ في عدد من أحياء المنطقة.
وفوجئ مستخدمو الطريق بإغلاق الشارع أمامهم؛ ما اضطرهم لتغيير مسارهم، مؤكدين استغرابهم من إغلاق الشارع النافذ الذي يخدم قاطني الحي للوصول إلى الأحياء المجاورة، وسط غياب الأجهزة الرقابية عن مثل هذه التصرفات.
وطالب المواطنون الجهات المختصة، ممثلة في أمانة منطقة تبوك، بالتدخل لإزالة هذه التعديات وإعادة الشوارع إلى وضعها السابق تسهيلًا لحياة المواطنين، الذي يعتبر من الأملاك العامة وحق لكل مواطن.
كما دعا المواطنون إلى تفعيل الأنظمة والإجراءات التي تعاقب من يحتل الشوارع أو يغلقها أو يعيق الحركة بها حماية لحقوق الآخرين.
بدورها صحيفة “متابعات الخليج 365” حاولت التواصل مع الناطق الرسمي بأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.
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