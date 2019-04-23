في مثل هذا اليوم.. هزيمة برلين وإيطاليا بالحرب العالمية الثانية

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 23 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

ملكية قناة بنما

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في مثل هذا اليوم عام 1904، حصلت الولايات المتحدة على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

معركة برلين

في مثل هذا اليوم عام 1945، بدأت القوات السوفيتية تكثيف قتالها على جبهة مدينة برلين، وذلك قبل السيطرة عليها بشكل تام وهزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية.

معركة إيطاليا

في مثل هذا اليوم عام 1945، تمكنت قوات الحلفاء من الوصول إلى نهر بو، والذي كان بمثابة نهاية إيطاليا بشكل رئيسي في الحرب العالمية الثانية، وهو ما جاء بالتزامن مع توغل القوات السوفيتية في ألمانيا.