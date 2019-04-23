2019-04-23

الأولوية لهذه الفئات في الحصول على دعم سند محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقديراً لجهودهم في الذود عن حياض هذا الوطن الغالي وضع برنامج سند محمد بن سلمان شرطاً مهماً في صرف الدعم ضمن مبادرة الزواج، حيث أكد البرنامج أو الأولوية في صرف الدعم لأبناء شهداء الواجب.

كما أكد البرنامج أن الأولوية في صرف الدعم أيضاً للأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة وذلك تقديرا لظروفهم وأحوالهم المعيشية.

فكرة البرنامج

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري.

ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من مبادرات سند محمد بن سلمان من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

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– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شرط مهم

وكان برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعیة قد اشترط أيضا على المتقدمین بطلب الحصول على دعم مادي للزواج حضور دورة تثقیفیة.

وأفاد البرنامج أن حضور “دورة الوعي المالي” واجتیازھا بدرجة لا تقل عن 60% شرط للحصول على الدعم المادي من مبادرة البرنامج لمساندة المقبلین على الزواج.

وأرجع البرنامج ھذا الشرط إلى تطلعاته بأن يكون جمیع المستفیدين منه قادرين على تحسین أوضاعھم وتحقیق أھدافھم، وأمله أن يساھم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وأن يصنع أثراً مستداماً.