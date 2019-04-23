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برشلونة يتطلع لحسم الليجا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن تشهد منافسات المرحلة الـ34 من لكرة القدم، التي تنطلق اليوم، حسم تتويج برشلونة بلقب الليجا في حالة فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وخسارة أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد أمام بلنسية غدا.

في حالة عدم تحقق ذلك، يمكن لبرشلونة حسم اللقب مطلع الأسبوع المقبل على ملعبه بالفوز على ليفانتي.

وفي ظل اقتراب حسم لقب الدوري الإسباني بشكل كبير، لا يزال الصراع على المشاركة الأوروبية عبر المسابقة، مشتعلا.

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فلا تزال ثلاثة فرق خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، المرشحين بقوة لإحراز المركزين الثاني والثالث على الترتيب، تتنافس بقوة من أجل إنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

ويحتل خيتافي المركز الرابع حاليا، لكنه سيواجه مهمة صعبة من أجل الحفاظ على موقعه، حيث يلتقي مساء الخميس.

وفي حالة سقوط خيتافي في مباراته أمام الريال، سيمهد ذلك الطريق بشكل كبير أمام بلنسية.

كذلك لا تزال المنافسة قائمة على المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وفي حالة تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، يعني ذلك أن المركز السابع بالدوري سيكون مؤهلا للدوري الأوروبي.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع حاليا، قبل أن يحل ضيفا على ليجانيس مساء الأربعاء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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