، "بجّاش" يفسّر "المشهد المذهل" .. اندهش "هنا قمر وناس وجبل"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثّقه من خلف "النور" مبتكراً آفاقاً رحبة فجرى تداوله ولاقى رواجاً

كشف المصوّر الفوتوغرافي "يوسف بجَّاش"؛ تفاصيل مقطع الفيديو الذي جمع "الناس والقمر" في مشهدٍ واحدٍ وظهر من خلاله بزوغ القمر من خلف جبل النور بمكة المكرّمة في منظرٍ مذهل، نال استحسان متداولي المقطع الذي بلغ زمنه نحو 3 دقائق.

وقال "بجَّاش" في تصريح لـ "الخليج 365": "بالنسبة لظهور القمر بهذه الضخامة في المشهد هو بسبب عملية التقريب للقمر ودخول عنصر قريب في المشهد واقتطاع هذين العنصرين (القمر والناس) في كادر واحد ينقل المشاهد إلى منظر لم تألفه عيناه في طبيعة حياته اليومية؛ لذا قد يندهش بعض الناس لغرابة المنظر لدرجة عدم التصديق".

وأضاف: "هذه اللقطات للقمر ليست الأولى، اهتم بتصوير بزوغ القمر وشروق الشمس وغروبهما وربطهما مع عناصر ومعالم من مدينة مكة المكرّمة، مثل منارات الحرم المكي الشريف، ومع أبرز جبالها مثل جبل النور وغيرها".

وتابع: "قمتُ بتصوير هذه المقطع واخترت أن يكون فيديو؛ حيث كان يوجد على قمة جبل النور الزائرون لهذا الجبل الذي له مكانة في نفوس المسلمين فأحببت أن يرصد الفيديو حركاتهم وربط بزوغ القمر من خلفهم في هذا المنظر النادر".

وأشار "بجّاش" إلى أنه تم تصوير المقطع من قمة أحد جبال مكة غرب جبل النور، إذ المسافة التي تفصله عن جبل النور تقدّر بـ 3 كيلو مترات، وذلك في ليلة النصف من شهر شعبان الجاري.

وختم بقوله: "التصوير يتيح لك آفاقاً كثيرة، ويقوم بالالتقاط لمناظر وأبعاد وزوايا لم تألفها عين البشر مما يتيح لك التفكر في جمال الكون والطبيعة من حولنا، فالتركيز على دقائق الأمور وتفاصيلها مثل تكبير الأشياء الصغيرة، كتصوير تفاصيل ما بداخل الزهرة إلى تقريب المسافات البعيدة كالشمس والقمر والنجوم والمجرات كلها أشياء تترك للمشاهد مساحة رائعة في التأمل ورؤية عظيم صُنع الله".

وكان مقطع فيديو قد تداول خلال الساعات الماضية، بشكل واسع يظهر فيه بزوغ القمر من خلف جبل النور في مكة المكرمة؛ في مشهد مهيب ومذهل لحظة بزوغ القمر بدراً من خلف الجبل في أثناء تأدية الزوّار الصلوات من على القمة، وهو المقطع الذي لاقى رواجاً واسعاً ونال استحسان متداوليه.