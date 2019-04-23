السفارة السعودية في واشنطن تحذر من منتحلي صفة موظفيها للاحتيال على المواطنين

حذرت السفارة السعودية في واشنطن، المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة من اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية، تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين.

وأشارت السفارة في بيان لها، اليوم (الأثنين)، رصدها حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج المملكة ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202) أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226-573-703) أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين ([email protected]) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن، ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى. وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم حيث أن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها.

وبينت السفارة أن المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، ما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لا يمكن إيقافها لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة. وجددت السفارة تأكيدها على أنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية مما يعني عدم مصداقية أي جهة أو شخص يدعي ذلك. وشددت على أنها والجهات الحكومية الأخرى لا تساعد بل «تحذر» من محاولات تجاوز الأنظمة المعمول بها في المملكة أو البلد المضيف.

وأهابت السفارة بالمواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، مؤكدة اتخاذها الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. ودعت المواطنين للتواصل مع وزارة التعليم والملحقية الثقافية السعودية في واشنطن فيما يتعلق بالشؤون الأكاديمية على الروابط التالية:

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx