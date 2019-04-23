«مدني ينبع» يبحث سبل تحليل مخاطر المواد البترولية «القار»

اجتمع مع الشركات الصناعية الكبرى..
عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الشركات الصناعية ممثلةً في «ياسرف، وناتبت، وإدارة الأمن الصناعي والسلامة للهيئة الملكية بينبع، والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بمنطقة المدينة المنورة».
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تحليل المخاطر والتعرف على خصائص المواد البترولية والكيميائية «القار/البوتومين»، والوسائل المساعدة في تفكك جزئيات المادة عند حوادث السقوط بها.
وأشار العقيد الجهني إلى أنه ستُعقَد ورشة عمل لإبراز آخر ما توصلت إليه الشركات العالمية في هذا المجال من التعامل مع هذه المواد الخاصة.
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