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حذرت جهات حكومية من هجمات إلكترونية تستهدف المملكة حالياً، داعية لعدم فتح أي رسائل واردة من مصادر غير معروفة تحتوي على ملفات مرفقة.
وشددت جامعة الملك سعود على عدم فتح أي رسالة تحتوي على ملفات مرفقة من أي جهة غير معلومة، وخاصة ملفات (Word)، وذلك نظراً لوجود هجوم محتمل بملف يحمل اسم (Activity.doc).
وأبانت أن الملف المرفق قد يؤدي لإتلاف جميع ملفات الجهاز..، داعية من يستقبل أي رسائل من هذا النوع لإعادة إرسالها مباشرة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
من جهتها، حذرت إدارة الأمن السيبراني بأمانة الشرقية الموظفين من فتح أي رسائل مستقبلة من أشخاص غير موثوقين تتضمن ملف (Word) بالاسم المذكور، وذلك لاحتوائه على برمجيات خبيثة تؤدي لفقدان ملفات الجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر لتفادي القرصنة.. تحذير من فتح أي رسائل إلكترونية مرفق معها ملفات من جهات غير معروفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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