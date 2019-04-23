رياضي / ضمك يكسب هجر في افتتاح الجولة 34 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

حول فريق ضمك تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعته بمضيفه هجر بالأحساء، في انطلاقة الجولة الرابعة والثلاثون من منافسات دوري الأمير

وتقدم هجر عن طريق اللاعب حسن حربي في الدقيقة 67 ، قبل أن يدرك أيوبين كوكو التعادل لضمك في الدقيقة 80، وقبل النهاية بأربع دقائق، سجل ضمك هدف الفوز بواسطة اللاعب محمد حسن.

وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد هجر عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتستكمل مباريات الجولة، مساء الغد بأربع مواجهات تجمع الكوكب والخليج، والعين مع نجران، والطائي أمام القيصومة، والعدالة مع النجوم.

وتختتم الجولة بعد غد الأربعاء بخمس لقاءات تجمع أبها والنهضة، والمجزل مع النهضة، والوشم أمام الشعلة، والأنصار مع العروبة، والجيل أمام جدة.

//انتهى //

03:31ت م

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الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسحول فريق ضمك تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعته بمضيفه هجر بالأحساء، في انطلاقة الجولة الرابعة والثلاثون من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.وتقدم هجر عن طريق اللاعب حسن حربي في الدقيقة 67 ، قبل أن يدرك أيوبين كوكو التعادل لضمك في الدقيقة 80، وقبل النهاية بأربع دقائق، سجل ضمك هدف الفوز بواسطة اللاعب محمد حسن.وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد هجر عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.وتستكمل مباريات الجولة، مساء الغد بأربع مواجهات تجمع الكوكب والخليج، والعين مع نجران، والطائي أمام القيصومة، والعدالة مع النجوم.وتختتم الجولة بعد غد الأربعاء بخمس لقاءات تجمع أبها والنهضة، والمجزل مع النهضة، والوشم أمام الشعلة، والأنصار مع العروبة، والجيل أمام جدة.//انتهى //03:31ت م0289

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