السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في عسير



أبها 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

باشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس، تقديم خدماتها للنساء في موقعين بالمنطقة في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرأبهاة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في مقر الشركة

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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00:06ت م

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أبها 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسباشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس، تقديم خدماتها للنساء في موقعين بالمنطقة في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرأبهاة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في مقر الشركة السعودية للكهرباء في أبها لتقديم خدماتها للنساء لمدة ثلاثة أيام , كما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء المقبل في مقر شركة الاتصالات السعودية في أبهاء لتقديم خدماتها للرجال لمدة يومين .وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //00:06ت م0277

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.