شكرا لقرائتكم وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-23 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في عسير متابعات الخليج 365 - واس باشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس، تقديم خدماتها للنساء في موقعين بالمنطقة في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرأبهاة “نأتي إليك” والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في مقر الشركة السعودية للكهرباء في أبها لتقديم خدماتها للنساء لمدة ثلاثة أيام , كما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء المقبل في مقر شركة الاتصالات السعودية في أبهاء لتقديم خدماتها للرجال لمدة يومين .

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.









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