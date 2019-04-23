الغبار يضرب الرياض لمدة 18 ساعة

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار نشاط الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية.

Advertisements

وقالت الأرصاد: إن الحالة بدأت في تمام الحادية عشرة و55 وحتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس لليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، مشيرةً إلى أن الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.