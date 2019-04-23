، "العسكري السوداني" يعفي عدداً من السفراء ويصدر حزمة قرارات اقتصادية ،

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الاثنين، قرارات أعفى بموجبها عدداً من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، شملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النيجر.
وضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قراراً بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.
"العسكري السوداني" يعفي عدداً من السفراء ويصدر حزمة قرارات اقتصاديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الاثنين، قرارات أعفى بموجبها عدداً من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، شملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النيجر.
وضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قراراً بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
12:24 AM
شملت مراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات بنك السودان
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الاثنين، قرارات أعفى بموجبها عدداً من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، شملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النيجر.
وضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قراراً بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.
، "العسكري السوداني" يعفي عدداً من السفراء ويصدر حزمة قرارات اقتصادية ،
المصدر : الخليج 365
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