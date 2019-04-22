السعودية | سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:25 مساءً, 22 أبريل 2019 م
المناطق - واس
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أنهم يعملون بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني.
وقال في تصريح له اليوم إن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزًا لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان ، وإسنادًا لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار، موضحًا أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان.
وأشار إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك، مضيفًا أن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.
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