شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير تدحض شائعة دخول أمير المنطقة لديوانية قهوة.. وتتوعد بملاحقة مثيري الفتنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير)

نفت إمارة منطقة عسير ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخول أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال لإحدى ديوانيات القهوة في أبها، وأمره بإقفال البوابات وعدم خروج من فيها إلا بعد إبراز الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وأنه تم القبض على عدد 36 شاب وشابة وإحالتهم للنيابة العامة.

وقطعت الإمارة بعدم صحة المعلومات المتداولة جملة وتفصيلا، متوعدة بملاحقة ومحاسبة ناشري الشائعات ومثيري الفتنة حيث أن ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام. وشددت إمارة المنطقة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية ولهذا الجرى التنويه.