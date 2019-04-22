شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير تدحض شائعة دخول أمير المنطقة لديوانية قهوة.. وتتوعد بملاحقة مثيري الفتنة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير)
نفت إمارة منطقة عسير ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخول أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال لإحدى ديوانيات القهوة في أبها، وأمره بإقفال البوابات وعدم خروج من فيها إلا بعد إبراز الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وأنه تم القبض على عدد 36 شاب وشابة وإحالتهم للنيابة العامة.
وقطعت الإمارة بعدم صحة المعلومات المتداولة جملة وتفصيلا، متوعدة بملاحقة ومحاسبة ناشري الشائعات ومثيري الفتنة حيث أن ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام. وشددت إمارة المنطقة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية ولهذا الجرى التنويه.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة عسير تدحض شائعة دخول أمير المنطقة لديوانية قهوة.. وتتوعد بملاحقة مثيري الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.