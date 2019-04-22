تنفيذ حُكم القتل في صدام حسين بجدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة, فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على المدعو / صدام حسين محمد أنار – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / صدام حسين محمد أنار اليوم الاثنين 1440/8/17 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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