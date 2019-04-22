“أمن الدولة” تعلن أسماء منفذي الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي.. وما عثر عليه بحوزتهم  

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أعلنت رئاسة أمن الدولة نتائج التحقيقات الأولية حول إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي صباح أمس (الأحد)، والذي أسفر عن مقتـل المهاجمين الأربعة وإصابة ثلاثة من رجال الأمن.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن التحقيقات الأولية في هذه العملية أسفرت عن النتائج الآتية:

أولاً: اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم كم من:

1 – المواطن / عبدالله حمود محمد الحمود، هوية وطنية رقم ( 1091900215 ).

2 – المواطن / عبدالله إبراهيم محمد المنصور، هوية وطنية رقم ( 1061290597 ) .

3 – المواطن / سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1186017529).

4 – المواطن / سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1111552699 ) وجميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعـش الإرهابي.

ثانياً: تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد استراحة في حي الريان بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم عبدالله الحمود أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيطي للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معمل لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

ثالثاً: أسفرت نتائج الفحص والتفتيش لموقع الجريمة والاستراحة من العثور على المضبوطات التالية:

1- عدد ( 5 ) أحزمة ناسفة، منها ( 4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

2- عدد ( 64 ) قنابل يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد ( 25 ) أكواع سباحة مشركة.

3- عدد ( 61 ) ماسورة سباكة مشركة، منها ( 9 ) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) جوالات مشركة.

4- عدد ( 3 ) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

5- عدد ( 2 ) سـلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد ( 6 ) مسدسات، وعدد ( 11 ) سـلاح أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية .

6- أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها ( 74،900 ) كجم.

7- مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعه من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

8- جهازا اتصال لاسلكي، وجهازا كمبيوتر محمول.

9- مجموعة من بطاقات الصراف الآلي + بطاقتين هوية وطنية + مبلغ مالي يقدر ب ( 228 ) مئتين وثمانية وعشرين ريالاً.

10ـ ورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة.

11ـ عدد من المنشورات والأقراص الضوئية ( CD ) ذات محتوى مرتبط بتنظيم ( داعـش ) الإرهابي.

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