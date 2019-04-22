السعودية اليوم / الرئيس المصري يستقبل سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ووزراء الشباب والرياضة المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حاليًا بالقاهرة، وذلك بحضور معالي وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب الاستقبال أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، مشدداً في هذا الصدد على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل "الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري"، وذلك في إطار أولوية الحفاظ على الدول بالمنطقة العربية.

وشدد على أهمية تعزيز دور وزارات وهيئات الشباب والرياضة العربية كجسر ومنصة تسهم في زيادة التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، فضلاً عن الإمكانيات والفرص المتاحة فيها، وأيضاً التحديات التي تواجه شبابها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب العربي.

ولفت المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الوزراء العرب أشادوا من جانبهم باهتمام القيادة السياسية في مصر بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.

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16:11ت م

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