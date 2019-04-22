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قياس يحدد طريقة وشروط تعديل تسجيل المحوسب والورقي

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2019-04-22

قياس يحدد طريقة وشروط تعديل تسجيل المحوسب والورقي

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز قياس عن طريقة وشروط تعديل التسجيل في الاختبار الورقي أو المحوسب.
وقال قياس ردا على استفسار أحد الطلاب : يمكنك تعديل أو حذف تسجيلك “المحوسب أو الورقي” قبل موعد الاختبار بـ72 ساعة فقط من خلال ملفك الشخصي على موقع قياس.
وفي وقت سابق أكد مركز قياس أنه لا يوجد فرق بين الاختبار الورقي والمحوسب لافتًا إلى أنهما معتمدان لدى الجهات التي تطلب الاختبار.

وأوضح مركز قياس أنه يرسل نتائج الاختبار لآخر خمس سنوات للجهات المستفيدة، موضحًا أن لكل جهة سياستها في صلاحية الدرجة.

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وحول موعد إعلان نتائج الاختبارت أكد مركز قياس أن إعلان نتائج الاختبار الورقي يستغرق غالباً شهرا من انتهاء فترة الاختبارات.

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب أو 3 من الورقي و 2 من المحوسب.

وقال برنامج قياس إنه يجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار وتعقد الاختبارات المحوسبة طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

ويمكن للفرد دخول اختبار قياس خمس مرات كما يمكن له دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.





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