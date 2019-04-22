دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة دبي تطيح بـ«فاتنة سناب شات».. خليجي تستر خلف صور فتيات للإيقاع بالشباب

أطاحت شرطة دبي بشاب خليجي، انتحل شخصيات عدة لفتيات خليجيات؛ بهدف الإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم، عبر طلب تحويل مبالغ مالية له.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي العميد جمال سالم الجلاف، إن أمر «فاتنة سناب شات» ما كان لينكشف، لولا اكتشاف فتاة بالصدفة أن هناك من يدير حسابًا وهميًّا مستخدمًا صورها واسمًا غير اسمها؛ حيث أبلغت الشرطة، التي تمكنت في فترة وجيزة من كشف لغز القضية وإنقاذ 4 فتيات خليجيات أخريات، من عمليات احتيال كان ينفذها الخليجي باستخدام صورهن عبر 5 حسابات وهمية.

وأوضح العميد جمال سالم الجلاف، أن الشاب أنشأ حسابًا وهميًّا وتستر خلف صور لفتاة خليجية؛ لتسهيل عملية إضافته في الحسابات الخاصة «برايفت»، كخطوة أولى، ثم اعتمد على برامج متطورة تخفي عملية تصوير الشاشة وتحميل الصور كخطوة ثانية، لينشئ بعد ذلك 5 حسابات وهمية على «سناب شات»، لخمس شابات خليجيات؛ بحيث يشتمل كل حساب على صور خاصة لهن في وضعيات متعددة، مستخدمًا هذه الحسابات للإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم عبر طلب هدايا ثمينة ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن 50 شابًا وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال هذه، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأكد المسؤول الإماراتي القبض على الخليجي أو «فاتنة سناب شات»، الذي اعترف بجرائمه، وتم تحويله إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات.

ودعا النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في دبي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحيطة والحذر، وعدم الثقة بالغرباء أو حتى إضافة من لا يعرفونه جيدًا، وعدم نشر صور خاصة حتى لو كان الحساب خاصًا «برايفت»؛ تجنبًا لتسريب الصور أو التلاعب بها أو التورط في جرائم إلكترونية.

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