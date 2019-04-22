، "أحوال مكة" تطلق مبادرة للطالبات في 10 مكاتب نسائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - للسماح باستخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موعد مسبق

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، عن إطلاق مبادرة لتقديم خدمات الأحوال المدنية في عشرة مكاتب نسائية لطالبات المدارس خلال الفترة المسائية.

ويبدأ استقبال الطالبات في مكاتب الأحوال المدنية النسائية بدون الحصول على موعد للمراجعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة عصراً من الآن، وذلك حتى نهاية شهر شعبان الحالي.

وستتضمن المكاتب النسائية التي ستقدم الخدمة "مكاتب الأحوال المدنية النسائية في جدة 1، 2، 3 ومكاتب الأحوال المدنية النسائية بالعاصمة المقدسة 1، 2 ومكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة الطائف، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة رنية، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة تربة، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة القنفذة، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة رابغ".

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة الداخلية، ممثلة بالأحوال المدنية بتطوير العمل وتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، وبغرض إتاحة الفرصة للطالبات لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية خلال الفترة المسائية.