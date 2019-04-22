القرع العسلي الأغلى والحبحب الأرخص .. تعرف على أسعار السلع والخدمات

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد شهر مارس الماضي تغيرا في أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مارس 2019 وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال شهر مارس.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (القرع العسلي، والبرتقال أبوصرة المصري، والطماطم المحلي، والطماطم المستورد، والكوسة المحلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (الحبحب “بطيخ” المحلي، الرمان الهندي، والهيل الهندي، والبطاطس وسط المحلية، والخس المحلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

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أما السلع غير الغذائية فسجلت (مناديل ورق محلي “فاين”، وصابون سائل للأواني “فيري”، وشماغ البسام، وعباءة نسائية، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وشيلة “طرحة”، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وفحم).

أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر الخدمات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (كشف طبيب أسنان، وخياطة للنساء والبنات، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أطفال، وخياطة للرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (إقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وتكلفة طبخ الذبيحة).