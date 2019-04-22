، "التقاعد" تدعو العائدين للخدمة بتقديم طلب ضمّ الخدمة الحكومية السابقة قبل نهاية المهلة النظامية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المؤسسة العامة للتقاعد العائدين للخدمة الحكومية ممن الخليج 365 لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، بالتقدم لطلب ضمّها إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية، حيث أجاز نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة. حيث أوقفت المؤسسة استقبال طلبات هذه الخدمة ورقياً ابتداءً من 1 أبريل 2019م ويمكن التقدم عليها فقط من خلال الخدمة الإلكترونية من موقع المؤسسة www.pension.gov.sa.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية الأستاذ سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشتمل على رسائل نصية عبر الجوال لإشعار العائدين للخدمة بالمهلة النظامية، في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة، وقد تم حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة 32 من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.
وتأتي هذه الحملة لتذكير العائدين للخدمة بالمهلة النظامية في حال رغبتهم بضمّ خدماتهم السابقة، وتشكل هذه الخطوة الاستباقية إضافة جديدة في منظومة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة 2022.
"التقاعد" تدعو العائدين للخدمة بتقديم طلب ضمّ الخدمة الحكومية السابقة قبل نهاية المهلة النظاميةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-22
دعت المؤسسة العامة للتقاعد العائدين للخدمة الحكومية ممن الخليج 365 لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، بالتقدم لطلب ضمّها إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية، حيث أجاز نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة. حيث أوقفت المؤسسة استقبال طلبات هذه الخدمة ورقياً ابتداءً من 1 أبريل 2019م ويمكن التقدم عليها فقط من خلال الخدمة الإلكترونية من موقع المؤسسة www.pension.gov.sa.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية الأستاذ سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشتمل على رسائل نصية عبر الجوال لإشعار العائدين للخدمة بالمهلة النظامية، في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة، وقد تم حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة 32 من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.
وتأتي هذه الحملة لتذكير العائدين للخدمة بالمهلة النظامية في حال رغبتهم بضمّ خدماتهم السابقة، وتشكل هذه الخطوة الاستباقية إضافة جديدة في منظومة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة 2022.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
02:30 PM
دعت المؤسسة العامة للتقاعد العائدين للخدمة الحكومية ممن الخليج 365 لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، بالتقدم لطلب ضمّها إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية، حيث أجاز نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة. حيث أوقفت المؤسسة استقبال طلبات هذه الخدمة ورقياً ابتداءً من 1 أبريل 2019م ويمكن التقدم عليها فقط من خلال الخدمة الإلكترونية من موقع المؤسسة www.pension.gov.sa.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية الأستاذ سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشتمل على رسائل نصية عبر الجوال لإشعار العائدين للخدمة بالمهلة النظامية، في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة، وقد تم حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة 32 من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.
وتأتي هذه الحملة لتذكير العائدين للخدمة بالمهلة النظامية في حال رغبتهم بضمّ خدماتهم السابقة، وتشكل هذه الخطوة الاستباقية إضافة جديدة في منظومة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة 2022.
، "التقاعد" تدعو العائدين للخدمة بتقديم طلب ضمّ الخدمة الحكومية السابقة قبل نهاية المهلة النظامية ،
المصدر : الخليج 365
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