، وزير الإسكان يطلق أعمال معرض "ريستاتكس" الرياض العقاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور المستثمرين واهتمام إعلامي .. ويستمر حتى الأربعاء القادم

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مساء أمس الأحد أعمال معرض ريستاتكس الرياض العقاري في دورته لهذا العام التي تستمر حتى مساء الأربعاء القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا من قيادات وصناع القرار والمستثمرين في القطاع الإسكاني والتطوير العقاري وشركات التمويل والبنوك ومسؤولي وزارة الإسكان والهيئات والبرامج والمبادرات التابعة لها والهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقاري..

وسجلت دورة هذا العام مشاركة من الاستثمارات العقارية والإسكانية والبنوك وشركات التمويل.

من جهتها أعربت إدارة المعرض عن شكرها وامتنانها لوزير الإسكان على حضوره ورعايته السنوية لهذا الحدث العقاري السنوي على مستوى المملكة عمومًا والرياض خصوصًا..

وحددت الإداره مواعيد الزيارة للمعرض من 10:30 - 1:30 صباحاً ومن 5:00 - 10:00 مساءً.