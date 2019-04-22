«الحوثي» يدمر 2600 مدرسة.. ووزير يمني: تجاوزنا بمساعدة السعودية معظم التحديات

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، إن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية دمرت أكثر من 2600 مدرسة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية في اليمن.

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات مساء أمس الأحد، على هامش تدشّين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمشروع «معًا من أجل التعليم في اليمن»، أن العملية التعليمية في اليمن تواجه ثلاثة تحديات، تم تجاوز اثنين منها، وهي الكتاب المدرسي، والكرسي المدرسي، وبقي التحدي الثالث المتمثل في المبنى المدرسي.

ويقدم المشروع أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي تخدم 50 ألف طالب، إضافة إلى اللوازم المدرسية، وإطلاق عديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي.

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وقال وزير التعليم إن الطاولات والكراسي واللوازم المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان، ستوزع على 14 محافظة، تشكل 85% من الأراضي اليمنية، مبينًا أن مجلس التعاون الخليجي سيطبع الكتاب المدرسي بكلفة بلغت 36 مليون دولار.

من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن المشروع يأتي في سياق التأكيد على الدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وشعبه، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية ودعم اقتصاد اليمن والبنك المركزي اليمني بمبالغ وصلت إلى 11.88 مليار دولار.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ 330 مشروعًا في كل مناطق اليمن بتكاليف تزيد على ملياري دولار، مشيرًا إلى أن التعليم في اليمن حظي باهتمام كبير من قبل المركز؛ حيث سبق تنفيذ ستة مشاريع تزيد تكلفتها على أربعة ملايين دولار.

فيما قال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إن قيادة المملكة حريصة على التعليم واستمرار العملية التعليمة في اليمن بذات حرصها على التعليم في المملكة، لافتًا إلى أن المملكة خصصت 1240 مقعدًا دراسيًّا للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية سنويًّا.