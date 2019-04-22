، "التعاون الإسلامي" تُدين جولة العنف الجديدة في أفغانستان ،

- 1/2
- 2/2
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجمات الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء أفغانستان؛ بما في ذلك العاصمة التي تعرضت لأعمال عنف عشوائية عندما اقتحمت عصابة من الإرهابيين الانتحاريين في الآونة الأخيرة مباني حكومية في الأجزاء الوسطى من المدينة؛ مُخَلّفة وراءها عشرات القتلى والجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن عميق أسفه للتصعيد الأخير في أعمال العنف في أفغانستان؛ مناشدًا جميع الأفغان وضعَ حد للأعمال القتالية واغتنام قرب حلول شهر رمضان المبارك للمشاركة في حوار سلام بنّاء بين الأفغان تقوده أفغانستان؛ وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مشرّفة؛ مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها؛ راجيًا عاجل الشفاء للجرحى.
وأكد الدكتور العثيمين، الموقفَ المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف؛ داعيًا إلى التضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.
"التعاون الإسلامي" تُدين جولة العنف الجديدة في أفغانستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-22
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجمات الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء أفغانستان؛ بما في ذلك العاصمة التي تعرضت لأعمال عنف عشوائية عندما اقتحمت عصابة من الإرهابيين الانتحاريين في الآونة الأخيرة مباني حكومية في الأجزاء الوسطى من المدينة؛ مُخَلّفة وراءها عشرات القتلى والجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن عميق أسفه للتصعيد الأخير في أعمال العنف في أفغانستان؛ مناشدًا جميع الأفغان وضعَ حد للأعمال القتالية واغتنام قرب حلول شهر رمضان المبارك للمشاركة في حوار سلام بنّاء بين الأفغان تقوده أفغانستان؛ وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مشرّفة؛ مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها؛ راجيًا عاجل الشفاء للجرحى.
وأكد الدكتور العثيمين، الموقفَ المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف؛ داعيًا إلى التضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
12:09 PM
أكد العثيمين موقف المنظمة المناهض لأشكال الإرهاب
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجمات الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء أفغانستان؛ بما في ذلك العاصمة التي تعرضت لأعمال عنف عشوائية عندما اقتحمت عصابة من الإرهابيين الانتحاريين في الآونة الأخيرة مباني حكومية في الأجزاء الوسطى من المدينة؛ مُخَلّفة وراءها عشرات القتلى والجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن عميق أسفه للتصعيد الأخير في أعمال العنف في أفغانستان؛ مناشدًا جميع الأفغان وضعَ حد للأعمال القتالية واغتنام قرب حلول شهر رمضان المبارك للمشاركة في حوار سلام بنّاء بين الأفغان تقوده أفغانستان؛ وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مشرّفة؛ مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها؛ راجيًا عاجل الشفاء للجرحى.
وأكد الدكتور العثيمين، الموقفَ المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف؛ داعيًا إلى التضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.
، "التعاون الإسلامي" تُدين جولة العنف الجديدة في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تُدين جولة العنف الجديدة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.