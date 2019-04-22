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في حلقة مروعة مشبعة بجرائم النصب والاحتيال والتآمر، نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافي"، حلقة مخصصة عن جرائم الأتراك ضد السياح في إسطنبول، والتي كشفت فيها عن عصابات منظمة ومحترفة تستهدف السياح بمختلف جنسياتهم، وسط تآمر من قِبَل رجال الشرطة مع هذه العصابات الإجرامية في تركيا.
الحلقة كشفت عن تعرّض المذيع لإحدى هذه الجرائم؛ لإثبات أن ما يحدث في إسطنبول ليس روايات تُنسج كما يدّعي الإعلام التركي؛ بل على العكس، هي جرائم منظمة ومزدهرة في تركيا، وسط أعين السلطات الأمنية التركية التي تتجاهل شكاوى السياح بشكل متعمد.
يعرض الفيديو قصة سائح أمريكي تعرّض لعملية نصب واحتيال؛ بسبب قبوله دعوة مواطن تركي له للشراب في إحدى الحانات؛ وهو الأمر الذي انتهى بطلب دفع مئات الدولارات ثمنًا لحساب ٧ أكواب من البيرة، والتي لا يتجاوز سعرها ٢٠ دولارًا.
ولإثبات خطورة السفر إلى تركيا بسبب جرائم العصابات المنظمة هناك؛ قام مقدم البرنامج بالسير في إحدى شوارع إسطنبول؛ لينتهي به المطاف بدعوة من أحد الأتراك للشرب في إحدى الحانات، ثم اختفى هذا الشخص، لتأتي بعده امرأة جميلة وتواصل الشرب والرقص مع مقدم البرنامج، الذي تفاجأ باختفاء المرأة، وظهور فاتورة الحساب التي تجاوزت مئات الدولارات ثمنًا لـ٣ أكواب من البيرة.
المفاجئ أن الشرطة كانت تنتشر في تلك اللحظات داخل الحانة، وحينما طلب مقدم البرنامج المساعدة تجاهلته تمامًا؛ وهو الأمر الذي دفع بالمذيع إلى دفع الفاتورة خشية من التعرض للاعتداء من قِبَل موظفي الحانة.
شاهد ما يحدث للسياح بتركيا.. دعوة للشراب تنتهي بجريمة.. رقص وامرأة!بندر الدوشي الخليج 365 2019-04-22
في حلقة مروعة مشبعة بجرائم النصب والاحتيال والتآمر، نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافي"، حلقة مخصصة عن جرائم الأتراك ضد السياح في إسطنبول، والتي كشفت فيها عن عصابات منظمة ومحترفة تستهدف السياح بمختلف جنسياتهم، وسط تآمر من قِبَل رجال الشرطة مع هذه العصابات الإجرامية في تركيا.
الحلقة كشفت عن تعرّض المذيع لإحدى هذه الجرائم؛ لإثبات أن ما يحدث في إسطنبول ليس روايات تُنسج كما يدّعي الإعلام التركي؛ بل على العكس، هي جرائم منظمة ومزدهرة في تركيا، وسط أعين السلطات الأمنية التركية التي تتجاهل شكاوى السياح بشكل متعمد.
يعرض الفيديو قصة سائح أمريكي تعرّض لعملية نصب واحتيال؛ بسبب قبوله دعوة مواطن تركي له للشراب في إحدى الحانات؛ وهو الأمر الذي انتهى بطلب دفع مئات الدولارات ثمنًا لحساب ٧ أكواب من البيرة، والتي لا يتجاوز سعرها ٢٠ دولارًا.
ولإثبات خطورة السفر إلى تركيا بسبب جرائم العصابات المنظمة هناك؛ قام مقدم البرنامج بالسير في إحدى شوارع إسطنبول؛ لينتهي به المطاف بدعوة من أحد الأتراك للشرب في إحدى الحانات، ثم اختفى هذا الشخص، لتأتي بعده امرأة جميلة وتواصل الشرب والرقص مع مقدم البرنامج، الذي تفاجأ باختفاء المرأة، وظهور فاتورة الحساب التي تجاوزت مئات الدولارات ثمنًا لـ٣ أكواب من البيرة.
المفاجئ أن الشرطة كانت تنتشر في تلك اللحظات داخل الحانة، وحينما طلب مقدم البرنامج المساعدة تجاهلته تمامًا؛ وهو الأمر الذي دفع بالمذيع إلى دفع الفاتورة خشية من التعرض للاعتداء من قِبَل موظفي الحانة.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
11:14 AM
فيما أغمضت الشرطة عينها متجاهلة طلب مساعدة لمقدم "ناشيونال جيوغرافي"
في حلقة مروعة مشبعة بجرائم النصب والاحتيال والتآمر، نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافي"، حلقة مخصصة عن جرائم الأتراك ضد السياح في إسطنبول، والتي كشفت فيها عن عصابات منظمة ومحترفة تستهدف السياح بمختلف جنسياتهم، وسط تآمر من قِبَل رجال الشرطة مع هذه العصابات الإجرامية في تركيا.
الحلقة كشفت عن تعرّض المذيع لإحدى هذه الجرائم؛ لإثبات أن ما يحدث في إسطنبول ليس روايات تُنسج كما يدّعي الإعلام التركي؛ بل على العكس، هي جرائم منظمة ومزدهرة في تركيا، وسط أعين السلطات الأمنية التركية التي تتجاهل شكاوى السياح بشكل متعمد.
يعرض الفيديو قصة سائح أمريكي تعرّض لعملية نصب واحتيال؛ بسبب قبوله دعوة مواطن تركي له للشراب في إحدى الحانات؛ وهو الأمر الذي انتهى بطلب دفع مئات الدولارات ثمنًا لحساب ٧ أكواب من البيرة، والتي لا يتجاوز سعرها ٢٠ دولارًا.
ولإثبات خطورة السفر إلى تركيا بسبب جرائم العصابات المنظمة هناك؛ قام مقدم البرنامج بالسير في إحدى شوارع إسطنبول؛ لينتهي به المطاف بدعوة من أحد الأتراك للشرب في إحدى الحانات، ثم اختفى هذا الشخص، لتأتي بعده امرأة جميلة وتواصل الشرب والرقص مع مقدم البرنامج، الذي تفاجأ باختفاء المرأة، وظهور فاتورة الحساب التي تجاوزت مئات الدولارات ثمنًا لـ٣ أكواب من البيرة.
المفاجئ أن الشرطة كانت تنتشر في تلك اللحظات داخل الحانة، وحينما طلب مقدم البرنامج المساعدة تجاهلته تمامًا؛ وهو الأمر الذي دفع بالمذيع إلى دفع الفاتورة خشية من التعرض للاعتداء من قِبَل موظفي الحانة.
، شاهد ما يحدث للسياح بتركيا.. دعوة للشراب تنتهي بجريمة.. رقص وامرأة! ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.