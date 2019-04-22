، "آل طفاح" إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس محمد ناصر آل طفاح، بترقيته إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط، وتكليفه في إدارة المشاريع- الإشراف والتنفيذ.

ويعتبر "آل طفاح" من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل.