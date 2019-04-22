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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس محمد ناصر آل طفاح، بترقيته إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط، وتكليفه في إدارة المشاريع- الإشراف والتنفيذ.
ويعتبر "آل طفاح" من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل.
"آل طفاح" إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
احتفل المهندس محمد ناصر آل طفاح، بترقيته إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط، وتكليفه في إدارة المشاريع- الإشراف والتنفيذ.
ويعتبر "آل طفاح" من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
11:02 AM
احتفل المهندس محمد ناصر آل طفاح، بترقيته إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط، وتكليفه في إدارة المشاريع- الإشراف والتنفيذ.
ويعتبر "آل طفاح" من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل.
، "آل طفاح" إلى المرتبة العاشرة ببلدية خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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