«الأرصاد» تنبه سكان 6 مناطق من طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، سكان 6 مناطق من طقس الساعات المقبلة، والتي تشهد هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت هيئة الأرصاد، في تنبيهات صادرة عنها اليوم الإثنين، إن مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف تتأثر في الخامسة من صباح اليوم الإثنين حتى الثالثة من عصر اليوم نفسه، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن مناطق المدينة المنورة تتأثر في السادسة من صباح اليوم حتى الخامسة من مساء اليوم نفسه، بنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية، فيما تبدأ نفس الحالة المشار إليها على منطقة مكة المكرمة في التاسعة صباحًا لتنتهي في الثانية عشرة من منتصف ليل الثلاثاء.

أما مناطق نجران وعسير والباحة، فتتأثر، بحسب هيئة الأرصاد، في الثانية عشرة من مساء اليوم الإثنين حتى السابعة من مساء اليوم نفسه، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.