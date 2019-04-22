السفير السعودي يوضح حالة المواطنين الناجين من تفجيرات سريلانكا

أكد السفير السعودي لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، نجاة مجموعة من السعوديين، الذين يعملون في الخطوط الجوية السعودية، كانوا قاطنين في أحد الفنادق، التي تعرضت لهجوم إرهابي في العاصمة السريلانكية كولمبو، صباح أمس الأحد.

ونقلت قناة «العربية» عن الحارثي، قوله: «إن موظفًا وموظفة يتبعان الخطوط السعودية تعرضا لإصابات طفيفة، مشيرًا إلى أنهما بصحة جيدة».

وأضاف أن موظفًا آخر كان يعمل ملاحًا فقد فيما كونت السفارة السعودية خلية للبحث عنه وعن السعوديين بالفنادق، والمستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، في وقت سابق أمس الأحد، إن إحدى مضيفات الخطوط الجوية السعودية، أصيبت في انفجارات سريلانكا، مشيرة إلى أن هناك أنباء متضاربة حول مصير اثنين من ملاحي الخطوط، إذا لا توجد أية معلومات عنهما حتى الآن.

وشهدت العاصمة السريلانكية وقوع 8 انفجارات ضخمة في كنائس وفنادق، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم أجانب.

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وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتس آب، ولم يتضح متى سيتم رفع حظر التجول.

لكن في مؤشر على أن الهجمات قد تثير أعمال عنف، قالت الشرطة، مساء أمس الأحد، إن مسجدًا في منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجومًا بقنبلة حارقة، كما تعرض متجران يملكهما مسلمون في منطقة كولاتارا في الغرب لهجمات تخريبية.

وأقرت الحكومة بأنها تلقت «معلومات مسبقة» عن احتمال قيام جماعة محلية غير معروفة بهجمات على كنائس، لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية حيال ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا للصحفيين «إجمالًا لدينا معلومات من جميع المستشفيات عن وجود 207 قتلى. وفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن فإن هناك 450 مصابًا في المستشفيات».

واستهدفت التفجيرات ثلاث كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد وأربعة فنادق في كولومبو. وقال مسؤولون وتقارير لوسائل الإعلام إن 27 قتيلًا على الأقل من الأجانب، بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.

والفنادق التي استهدفت في كولومبو هي شانجراي-لا وكينجسبري وسينامون جراند وتروبيكال إن قرب حديقة الحيوان العامة. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى وجرحى لكن شاهدًا قال للتليفزيون محلي إنه رأى بعض الأشلاء، ومنها رأس مقطوع على الأرض بجانب فندق تروبيكال إن.