السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للاحوال المدنية تقدم خدماتها في هيئة سوق المال



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم، تقديم خدماتها للنساء في مقر هيئة السوق المالية بالرياض لمدة أربعة أيام، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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