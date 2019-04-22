الشرطة السريلانكية تفكك عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى هجمات الكنائس والفنادق بسريلانكا إلى 290 بالإضافة إلى نحو 500 جريح.

يأتي ذلك فيما فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي، وفق ما أعلنت فجر الاثنين.

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وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” إن العبوة الناسفة هي قنبلة “منزلية الصنع” عبارة عن “أنبوب وضعت بداخله متفجرات”، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، لكن في ظل إجراءات أمنية مشددة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد الفصح وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجو، الكابتن جيهان سينيفيرانتي، تعتقد السلطات أن العبوة الناسفة صنعت محلياً.

وقال سينيفيرانتي: “كانت قنبلة أنبوبية بطول 6 أقدام تم العثور عليها على قارعة الطريق”، مؤكداً: “لقد نقلناها من مكانها وفككناها بأمان في قاعدة لسلاح الجو”.