دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخطوط الخطوط السعودية توضح آخر موقف للملاحين المفقودين بأحداث سريلانكا

أكد المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية فهد بن عبدالله باهديلة ، اليوم الأحد، سلامة جميع ملاحي الخطوط الجوية السعودية من الطيارين والمضيفين، باستثناء ملاحين اثنين تعذر الاتصال بهما حتى الآن، وتواصل الشركة محاولات الاطمئنان عليهما.

وقال باهديلة، إنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو، اليوم الأحد، فقد تم تفعيل مركز الطوارئ؛ لمتابعة الوضع عن كثب مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب «السعودية» في سريلانكا والمالديف.

وأشار باهديلة، في بيان نشره الحساب الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن ذلك بهدف الاطمئنان على سلامة ملاحيها، وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

وأكد متحدث الخطوط الجوية السعودية، على سلامة جميع ملاحي «السعودية» من الطيارين والمضيفين، باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة، لافتًا إلى استمرار الاتصالات؛ للاطمئنان على سلامتهما.

وتابع: «تم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حاليًا في أحد مستشفيات كولمبو وحالتها مُطمئنة».

وانفردت «عاجل»، في وقت سابق من صباح اليوم، بنشر خبر إصابة إحدى مضيفات الخطوط السعودية في انفجارات سريلانكا، التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص على الأقل في حصيلة أولية.

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وأوضحت المصادر أن انفجارًا وقع في الفندق الذي يقيم فيه طاقم الخطوط السعودية، وأن هناك أنباءً متضاربة حول مصير اثنين من ملاحي الخطوط، إذ لا توجد أي معلومات عنهما حتى الآن.

وأعلنت الشرطة السريلانكية- اليوم الأحد- مقتل أكثر من مائة شخص، وإصابة ما يربو على 250 آخرين، جرّاء ست تفجيرات ضربت كنائس وفنادق بالبلاد.

ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابيّ؛ لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، إنه تم إجلاء المصابين، بينما طوّقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث.

وكان من بين المصابين أجانب يقيمون في الفنادق الثلاثة في قلب كولومبو، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة والمطار في أعقاب التفجيرات.