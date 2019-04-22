الان تتابع وظائف شاغرة للرجال والنساء في مكتب الوكلاء الموحد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مكتب الوكلاء الموحد عن الوظائف الموسمية للسعوديين والسعوديات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وبحسب التفاصيل فإن أماكن العمل في كل من : Advertisements مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة وصالات الحجاج . مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة . وسيكون التقديم متاحاً حتى تاريخ 1440/08/25هـ وعبر الرابط التالي: www.wukalla.com

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